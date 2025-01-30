30日は西高東低の冬型の気圧配置が西から緩んできます。九州は次第に高気圧に覆われるでしょう。大陸からの寒気の流れ込みは31日にかけて徐々に弱まる見込みです。福岡と佐賀は30日、おおむね晴れるでしょう。ただ山沿いの峠道ではこれまでに積もった雪がとけずに残っているところもあります。車の運転にご注意ください。予想最高気温は8℃前後です。福岡市は晴れ間が出る時間が多いでしょう。北九州市もおおむね晴れますが風が大