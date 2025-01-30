米商務長官候補中国に対し「非常に強い」態度で行く、対中関税は「最高額」であるべき ラトニック米商務長官候補は中国に対し強硬姿勢を示した。貿易関係を平等にするため特定の製品ではなく国全体に影響を及ぼす全面的な関税を支持すると述べた。中国に対する関税は「最高額」であるべきだと信じている。中国AI「DeepSeek」はメタのオープンプラットフォームとエヌビディアが販売するチップに支えられている。我