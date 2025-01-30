米商務長官候補メキシコカナダは関税回避できる中国欧州、日本も米国を利用していると批判 ラトニック米商務長官候補は、メキシコとカナダがフェンタニルの密輸対策を強化すれば一律関税を回避できる、私の知る限り彼らは迅速に行動していると述べた。カナダのジョリー外相はきのう、ルビオ米国務長官とフェンタニルについて協議した。今週末までに米議員らと会談する予定となっており、問題は解決できると慎重ながら