「Broken Rage」 (C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates. Amazonは、Prime Video2月の配信ラインナップを発表。北野武監督作品「Broken Rage」や、実写映画「ブルーピリオド」などを見放題独占配信するほか、「Prime Video Boxing 11」の独占ライブ配信を行なう。 北野武が監督・脚本・主演を務め、「暴力映画におけるお笑い」をテーマに、映画の常識を覆すべく手掛けたAmazon Original「Bro