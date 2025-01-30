元・女性お笑いコンビ「尼神インター」の誠子（36）が、肩を大胆に露出した服装で、金髪ヘアにイメチェンした最新ショットを披露。「誰かと一瞬わからなかった！」「フランス人みたい！」「モー娘！？モデル！？」など、様々な反響が寄せられている。【映像】金髪イメチェンショット（複数カット）&20キロ減量後のビフォーアフター2024年3月末をもって「尼神インター」を解散し、現在フリーで活動している誠子。約20kgの減