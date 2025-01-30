東京都港区台場のフジテレビ本社元タレントの中居正広さんと女性とのトラブルに端を発するフジテレビを巡る問題で、フジと親会社フジ・メディアHDは30日午後、定例の取締役会を開催。両社は一連の問題を受けて経営体制の見直しを進めており、新たな経営陣の選定の在り方についても議論する見通しだ。フジ・メディアHDの社外取締役7人は連名で「経営刷新小委員会」の設置を27日付で提言。7人がメンバーとなり透明性のある経営と