インドで行われている世界最大級の宗教行事「クンブ・メラ」で大勢の人々が折り重なるように倒れ、39人が死亡しました。インド北部ウッタルプラデシュ州のプラヤグラジで29日、沐浴をしようと集まったヒンドゥー教徒らが、折り重なるように倒れる事故が起きました。ロイター通信は、これにより39人が死亡、およそ60人が負傷したと伝えています。ヒンドゥー教の宗教行事「クンブ・メラ」は6週間の開催期間中におよそ4億人が集まる世