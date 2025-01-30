不法移民の取り締まりに力を入れるアメリカのトランプ大統領は、軽犯罪で逮捕された不法移民の釈放を認めない新たな法案に署名しました。トランプ大統領「レーケン・ライリー法は第47代大統領として誇りをもって署名する初めての法律です」トランプ大統領は29日、万引きなどの軽犯罪で逮捕された不法移民を拘束し続けるよう義務付ける法案に署名しました。成立した法律には去年、不法移民に殺害された21歳の女性の名前がつけられて