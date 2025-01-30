ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の求人説明会「クルーおしごと説明会」が2月3日、大阪市北区のハローワーク梅田（大阪駅前第2ビル16階）で開かれる。USJはミドル、シニア層も歓迎。22職種、150人を超す採用を希望しているという。クルーおしごと説明会のページのQRコードUSJによると、現在登録されているパート・アルバイト数は1万2千人を超える。それでもUSJ広報室長の高橋丈太さんは「足りない」と語る。「コロナ後