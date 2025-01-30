ＡＧＳはストップ高の１００８円でカイ気配となっている。２９日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を２３５億円から２４５億円（前期比１０．９％増）へ、営業利益を１３億５０００万円から１８億円（同４１．４％増）へ、純利益を９億３０００万円から１２億２０００万円（同３０．３％増）へ上方修正したことが好感されている。 企業や行政のＤＸ推進などにより、ソフトウェア開発をはじめとして