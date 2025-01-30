野村マイクロ・サイエンスは反発。２９日取引終了後、インドのＴＡＴＡＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧとの間で、超純水製造装置の導入について今月１１日に基本合意したと発表した。これが材料視されている。 ＴＡＴＡが手掛けるインドで最初（野村マイクロ調べ）の半導体製造工場（前工程）へ導入するという。納入予定時期は２０２６年。これを足掛かりに今後のインド市場において積極的な事業