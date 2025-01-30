東京オートサロン2025に出展され、大きな話題となったR32型スカイラインGT-RのEVコンバージョンコンセプトモデル「R32EV」（筆者撮影）30年以上前のスポーツカー「R32型スカイラインGT-R」を日産自動車（以下、日産）がBEV（電気自動車）化し、「東京オートサロン2025（2025年1月10〜12日・幕張メッセ）」で披露した。同社の有志エンジニアたちにより製作されたこのモデルは、「R32EV」の名称で展示。1990年代などに数々の伝説を打