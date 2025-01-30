ｔｒｉｐｌａは宿泊施設向けのＩＴサービスを展開。昨年１２月には香港とフィリピンに子会社を設立することを発表しており、アジア市場での更なる事業拡大が期待される。 ２５年１０月期通期の連結業績は、営業収益が前期比３８．３％増の２５億８２００万円、営業利益が同６２．２％増の４億３８００万円となる見通し。国内市場で予約エンジン「ｔｒｉｐｌａＢｏｏｋ」や人工知能（ＡＩ）チャットボット「ｔｒｉｐ