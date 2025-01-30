本日は、お正月の余ったお餅で、”新食感”のお餅スイーツ、「ふわとろもっち」を作ります。かわいい名前ですよね。「ふわとろもっち」は、川越達也シェフが自身のYouTubeチャンネルで紹介しているレシピで、お餅なのにエアリー感があり、ふわふわ、とろとろ、もちもちが三位一体となった新食感とのこと。…そうです！ふわふわ、とろとろ、もちもちだから「ふわとろもっち」というわけ（笑）。さっそく作ってみましょ