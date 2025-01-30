倉元製作所が６日続伸している。２９日の取引終了後、子会社アイウイズロボティクスのＡＩを活用した全自動業務用お掃除ロボットの製造受託事業を２月１日に開始すると発表しており、好材料視されている。 現在、中国で生産しているロボットを国内で製造することにより、メイド・イン・ジャパン製品を要望する日本顧客のニーズに応えるほか、日本製造のロボットであれば顧客が省力化投資に関する補助金の活用を期待で