午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７２９、値下がり銘柄数は８３０、変わらずは７９銘柄だった。業種別では３３業種中１１業種が上昇。値上がり上位にゴム製品、石油・石炭など。値下がりで目立つのは精密機器、不動産、繊維製品、情報・通信、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS