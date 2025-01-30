監修医師：中里 泉（医師） 2008年宮崎大学卒業後、東京都立大久保病院にて初期研修。東京大学医学部付属病院産婦人科に入局。東京大学医学部付属病院、東京北医療センター、JR東京総合病院などの勤務を経て、現在は生殖医療クリニックに勤務。日本産科婦人科学会専門医。 骨盤位の概要 骨盤位の定義 赤ちゃんの子宮内での姿勢を胎位とよび、さまざまな胎位があります。赤ちゃんの縦軸が母体の縦軸と一致する場合を縦位