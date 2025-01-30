ヘモグロビンA1cを下げる食べ物は何がある？Medical DOC監修医が血液検査の見方や基準値･主な原因と病気のリスク･対処法などを解説します。≫医師が薦める「血糖値を下げる食べ物・飲み物」はご存知ですか？ ※この記事はMedical DOCにて『「ヘモグロビンA1cを下げる食べ物」はご存知ですか？病気についても医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：中川 龍太郎（医療法人資生