14¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËJ£²¤òÀï¤¦¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï¾®µÆ¾¼Íº´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££³Ç¯È¾¤ËÅÏ¤ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤òÎ¨¤¤¤¿¾®µÆ´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ²¼ÉôÁÈ¿¥¤Î¥³¡¼¥Á¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¯²½ÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢26Ç¯´Ö¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶­¤Ç¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î²ñÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¯²½Éô¤ÎÊý¡¹¤¬»ä¤Î¥»¥ì¥Ã¥½»þÂå¤Î¶¯¤ß¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬´ò¤·