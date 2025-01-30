【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■SANA直筆サイン入りチェキとハーゲンダッツアイスクリーム詰め合わせセットなどが抽選で当たるSNSキャンペーンも実施！ TWICE・SANAをあらたに起用したハーゲンダッツの新TVCM『サクッと、夢中になりたいの。』篇が、2月4日より放送開始となる。 新TVCMの放映に先駆けて、1月30日より、ハーゲンダッツ公式サイトおよび公式YouTubeチャンネルでCM映像を