阪神は３０日、春季キャンプ先乗り合同自主トレの２日目を迎え、佐藤輝明内野手（２５）や岩崎優投手（３３）、梅野隆太郎捕手（３３）、原口文仁内野手（３２）が合流した。２９日から先乗り合同自主トレがスタート。ノックやフリー打撃などで汗を流していた。この日から佐藤輝と梅野が合流したことで、宜野座組の野手は外国人を除いて全員集合。具志川組からも糸原、原口、岩崎、島本が参加している。