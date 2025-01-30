３０日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」の朝ドラ受けは冒頭から５秒無言の重苦しい雰囲気に、一瞬包まれた。この日の朝ドラ「おむすび」では、渡辺（緒形直人）が自宅の売却を決意。そのきっかけに市役所職員の若林（新納慎也）の働きかけがあったと知った聖人（北村有起哉）や、美佐江（キムラ緑子）らは仰天する。若林は美佐江に詰め寄られるが、自分はこの商店街に育てられたため、商店街を救いたいと訴え。駅前にも大きな