「ありがとう、ヨーカドー！」「お疲れ！」今月１３日午後７時、札幌市東区の「イトーヨーカドーアリオ札幌店」。整列した従業員らへ数百人の常連客から温かい言葉が飛んだ。北海道内最後のヨーカドーは、にぎやかな雰囲気の中、１９年間の営業を終えた。「ハトのマークは愛着があったんだけれど……」近所に住む女性（５４）は店内に響く「蛍の光」を聞きながら、ぽつりとつぶやいた。食料品はもちろん、衣料品や雑貨、本