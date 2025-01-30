なにわ男子の長尾謙杜（22）が30日、都内で映画「室町無頼」（監督入江悠）の公開御礼舞台あいさつに出席。映画の宣伝の影響で起こったハプニングを明かした。映画の宣伝で27日放送の日本テレビ「有吉ゼミ」に出演し、激辛料理に挑戦。番組の収録後、先輩であるSUPEREIGHTのライブを見学に行ったという。ただ、激辛料理の弊害が。「3時間半くらいライブあった。めちゃくちゃ見に行きたいライブだったんですけど、2時間くらい