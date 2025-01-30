Image: AikoShibata こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。品質の良い革製品は欲しいけれど、高額なのに躊躇してしまう…そんなモヤモヤから2025年をスタートしそうな方に、ぜひとも知っておいていただきたい秘密があります。実は、高品質でありながら市場に出回ることのない「デッドストック革」が、革製造メーカーに眠っているんです。そんな“も