 SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは難読クイズです。■気になる解答は…読み方は……「エイ」でした！では皆さん、また次回の問題でお会いしましょう！出典：デジタル大辞泉