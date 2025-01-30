Image: Bauhutte ダメ人間化もはかどる。究極のゲーミング環境は、おはようからおやすみまでその場から動かず没頭できる状態だと思います。ベッドの回りに全てが揃っていれば良いのですが、せめて目覚めている間は上体を起こさないと。マットレスを電動ベッド化ゲーム用家具を作るバウヒュッテの新作は、敷布団の下に仕込むと電動ベッド化できる装置。「電動ゲーミングベッドコンパクトBGB-7