[２９日 ロイター] - 英ロイズ銀行グループは２９日、顧客のオンラインバンキング移行に伴い、英国内の１３６支店を閉鎖すると発表した。人員削減は行わず、影響を受ける従業員には別の支店または事業内での役割を提供するという。具体的には、２０２５年５月から２６年３月の期間に、ロイズの６１支店とハリファックスの６１支店、スコットランド銀行の１４支店を閉鎖する。ロイズは、コロナ禍に消費者がモバイルバンキングに