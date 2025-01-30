2025年度大学入学共通テスト（以下、共通テスト）は、1月18日（土）と19日（日）の2日にかけて実施されました。新課程初年度である2025年度の共通テストの志願者数は495,171人となり、前年の共通テストから3,257人（0.7%）増加。この志願者増の背景には、今年度の18歳人口が昨年よりも約3万人増えていることもあります。志願者数に占める現役生比率は86.0%と、昨年（85.3%）より上昇し、現役生中心の入試が続いていることも特徴で