「週刊文春」編集部は２９日、ニュースサイト「文春オンライン」で「『フジテレビ・中居問題記事の訂正について』【編集長より】」として、元タレントの中居正広氏の女性トラブルに関する記事の一部訂正について改めてコメントを発表した。 【写真】10時間以上におよんだフジテレビのやり直し会見 「橋下徹氏のご指摘を受けて訂正に至った経緯についてご説明します。」と書き出し、「昨年１２月２６日発売号では、事