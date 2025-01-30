阪神の岩崎、梅野、原口、佐藤輝が30日、バイトするならエントリー宜野座スタジアムで行われている沖縄先乗り自主トレに合流した。先乗り自主トレは29日からスタート。岩崎、原口は2月1日からのキャンプでは具志川スタートとなっている。【1月30日先乗り自主トレメンバー】伊原陵人、伊藤将司、門別啓人、才木浩人、畠世周、及川雅貴、村上頌樹、桐敷拓馬、茨木秀俊、大竹耕太郎、富田蓮、木下里都、石黒佑弥、岡留英貴、