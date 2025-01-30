川崎市教育委員会は29日、市立大島小学校（川崎区浜町1丁目）で昨年12月、校庭のプールに注水したまま止め忘れ、プール約1.7杯分にあたる水が流出したと発表した。損害額は約51万円と算定した。市教委は過失の内容などを考慮し、教頭や校長に対する損害賠償請求はしないという。市教委によると、同月6日正午ごろ、教頭が消防用水のためにプールに注水を始めたものの止め忘れ、7日午後4時半ごろ水を止めるまでの間に推定で620・