◆姫路６日目（１月３０日）《小牧太》２０勝。エコロクラージュ（１１Ｒ）で重賞制覇に意欲。「好勝負を見込んでいる」（◎）。ヴィヴラガレット（１２Ｒ）も「前走が強かった」（◎）。ダイヤグラフ（８Ｒ）は「いい位置を取って決めたい」（◎）。ベラジオドリーム（９Ｒ）も「調子はいい」（◎）。《下原理》２勝を挙げ１３勝。ノイヤー（１２Ｒ）に気合。「前走はスタートでつまずいた。五分に出て」（◎）。ラピ