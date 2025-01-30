阪神・佐藤輝明内野手が３０日、沖縄県・宜野座で行われている春季キャンプ地先乗り自主トレに合流した。前日２９日からスタートした合同自主トレ。この日から岩崎優投手、梅野隆太郎捕手、原口文仁内野手も合流し、総勢４０名が球場入りした。参加メンバーは以下の通り。◆投手岩崎、伊原、伊藤将、門別、才木、畠、及川、村上、桐敷、茨木、大竹、富田、木下、石黒、岡留、石井、川原、佐藤蓮◆捕手梅野、坂本、栄枝、