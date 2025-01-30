人気アニメ「キン肉マン」の最新作に、鳥取市の鳥取砂丘が戦いの舞台として登場している。鳥取県は２９日、キン肉マンと〈タッグ〉を組み、観光地を盛り上げるプレゼントキャンペーンを始めた。県は「死闘が繰り広げられている砂丘を見に来てほしい」とファンの来訪を呼びかけている。（中島高幸）１２日からテレビ放送が始まった「『キン肉マン』完璧超人始祖編Ｓｅａｓｏｎ２」では、七つの各階に試合場を備えた巨大な