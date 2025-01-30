米海軍兵士が見渡すキューバ・グアンタナモ湾の米海軍基地/John Moore/Getty Images/File（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２９日、数万人の移民を収容するため、キューバのグアンタナモ湾にある米海軍基地を整備するよう連邦政府に指示する覚書に署名した。覚書は、国防総省と国土安全保障省に対し、グアンタナモに「米国に不法滞在している重要犯罪外国人」を収容する施設を拡張するよう求めている。トランプ氏は同日、ホワイトハウ