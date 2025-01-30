自民党の派閥の裏金事件を巡り、衆議院の予算委員会は安倍派の元会計責任者の参考人招致を野党の賛成多数で議決しました。衆院予算委員会での招致の議決は1974年以来、51年ぶりとなります。自民党は反対し、公明党は「全容解明に資するとしても多数決による民間人の招致には反対」だとして、退席しました。