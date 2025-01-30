去年8月、栃木県大田原市の自動車販売店から車11台が盗まれた事件で、警察はきのう、ベトナム国籍の男3人を逮捕しました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、いずれもベトナム国籍で住所不定無職の▼チャン・ドゥック・ルオン容疑者（24）、▼グエン・ヴァン・タン容疑者（25）、▼ハー・ヴァン・ビン容疑者（25）です。警察によりますとチャン容疑者ら3人は去年8月、大田原市の自動車販売店「Honda Cars 野崎」から車11