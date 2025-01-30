人口が3万人を切り過疎化が止まらない岩手県釜石市をエンターテインメントで活性化しようと、地元出身の俳優がタレント養成所の開校に向けて募集を始める。菊池由美子さん（56）で、募るのは「C―Zeroアカデミー」の基礎科1期生。こうした養成所は「三陸地方では他にない」という。菊池さんは30年以上、芸能界の様々な仕事を経験してきた。地元ケーブルテレビでリポーターをした後、1991年から東京に出て俳優として演劇・テレ