Garminは1月28日、「Garminデバイスが起動画面から正常に起動しない | Garmin サポートセンター」において、同社の一部製品が起動画面または青い三角ロゴを表示したまま動作しなくなる可能性があると報じた。Garminデバイスが起動画面から正常に起動しない ｜ Garmin サポートセンター.