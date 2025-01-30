David Shepardson［ワシントン２９日ロイター］ - ホンダは２９日、米中西部オハイオ州で操業する３カ所の自動車工場への投資額を３億ドル積み増し、１０億ドルとする計画を明らかにした。電気自動車（ＥＶ）とハイブリッド車（ＨＶ）、ガソリン車を同じ組み立てラインで生産する柔軟な混流生産に充て、顧客の需要や市況の変化への即応態勢を強化するのが狙い。増強投資で改修するのはメアリズビルとイーストリバティ、ア