NBA下部のGリーグ、ハッスルの河村勇輝＝29日、タルサ（NBAE・ゲッティ＝共同）米プロバスケットボールNBA下部のGリーグは29日、各地で行われ、ハッスルの河村勇輝は敵地オクラホマ州タルサでのブルー戦に先発して30分11秒プレーし、チーム最多の23得点を記録した。7本の3点シュートと7アシストの活躍で、108―102の勝利に貢献した。（共同）