テスラのディーラー（AP＝共同）【コロンバス共同】米電気自動車（EV）大手テスラが29日発表した2024年10〜12月期決算は、売上高が前年同期比2％増の257億700万ドル（約4兆円）だった。一方、本業のもうけを示す営業利益は23％減の15億8300万ドル。米国市場などでEV需要が一巡する中、世界販売は持ち直しの兆しがあるものの、収益力には陰りが見えつつある。純利益は前年に税関連利益を計上した反動で、71％減の23億1700万ドル