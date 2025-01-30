「風俗で一生働くか、山に埋められるか選べ」と10代の女性を脅し、性的暴行を加えた疑いで男を逮捕です。会社員の吉岡欧樹容疑者（よしおか・おうき＝58）は今月5日、埼玉県八潮市のホテルで、SNSで知り合った10代の女性を脅し、性的な暴行を加えた疑いが持たれています。警視庁によりますと、吉岡容疑者は「俺はヤクザだ。風俗で一生働くか殺されて山に埋められるか、100万円一括で払うか、どれか選べ」などと脅し、犯行に及んで