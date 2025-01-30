東京ディズニーシー(R)では2025年3月31日(月)まで、スペシャルイベント「ダッフィー＆フレンズ・ワンダ フルキッチン」を開催中。同イベントの目玉のひとつとなるのが、ロストリバーデルタにあるレストラン「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」で味わえる、ダッフィー＆フレンズをモチーフとしたスペシャルメニューだ。【写真】ランチョンマットとコースター(全4種類のうちどれか1枚)が付いてくる「ダッフィーのスペシャルセ