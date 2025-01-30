山形県警米沢警察署はきのう、長井市の男が、あわせて58件の窃盗を行っていたことを明らかにし、解決したと発表した。 窃盗事件で逮捕され、その後の調べて58件の犯行がわかったのは、長井市今泉の無職の男（39）。 警察によると、男は去年9月に川西町で発生した車上ねらいの窃盗事件で逮捕された。 その後の調べで、男は川西町などであわせて58件の窃盗をはたらいていたことがわかった。犯行はいずれも車上ねらいや倉庫あらし