きのう山形県寒河江市で、トラックの荷室の屋根から男性が転落し大ケガをしました。 大ケガをしたのは、寒河江市松川の会社員の男性（７１）です。 男性は、きのう午前８時前、寒河江市にある会社敷地内で、業務に使うトラックの荷室の屋根に上って雪下ろしをしていたところ、高さ３．３メートル下の地面に転落しました。 別の社員が地面に倒れ込んでいる男性を発見し、職場の上司を通して１１９番通報しました。 男性は