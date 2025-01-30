久月は30日、「女の子の成長と幸せを願い、厄祓いを行う風習である」ひな祭り(3月3日)を迎えるにあたり、今年活躍が期待される人物をモチーフにしたひな人形『今年の期待びな』を発表した。【画像】顔が激似！ひな人形になった佐々木麟太郎・早田ひな・北口榛花ら7人ひな祭りはもともと、平安時代のお人形（ひいな）遊びと、人形に自分の厄を移して海や川へ流した「流しびな」の行事が結びついたもの。そこから、ひな祭りでは