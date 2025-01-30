西村博之（以下、ひろゆき）が、ガーナの屠殺場で軟禁され命の危険にさらされるも、日本から持参したお菓子が役に立ち、難を逃れたエピソードを披露した。【映像】「軟禁されました」ひろゆきの衝撃体験1月25日、東野幸治とあのちゃんがMCを務める番組『国境デスロード』＃8が、ABEMAにて放送された。『国境デスロード』は、世界各国にある国境を命がけで越える人々の生活に密着する、ドキュメントバラエティ。本番組の企画・