天皇、皇后両陛下が7月にも、モンゴルを公式訪問する方向で調整が進められていることが、政府関係者への取材でわかった。近く政府が発表する。天皇陛下の即位後、両陛下の海外公式訪問は3度目。関係者によると、日程は1週間程度で、大統領との会見や、最大の祭典「ナーダム」などへの出席が想定されている。天皇陛下は皇太子時代の2007年、国交樹立35周年に合わせて同国を公式に訪問。首都ウランバートルで「ナーダム」開会式